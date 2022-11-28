В Челябинске студенты и преподаватели ЮУГМУ эвакуировались из-за задымления

Фото: пресс-служба ЮУГМУ

В понедельник, 28 ноября, в главном корпусе Южно-Уральского медицинского университета произошло задымление. В ходе происшествия из здания эвакуировались 130 студентов и преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Причиной сработки сигнализации и вызова пожарных стало задымление, которое возникло из-за ремонтных работ на воздуховоде в кабинете №319. Помещение относится к IT-службе университета, но во время инцидента в нем были только рабочие, — прокомментировали в ЮУГМУ.

Начальник отдела безопасности вуза Алексей Поликанов рассказал, что в воздуховоде находилась ветошь. Она воспламенилась, когда рабочие начали срезать трубу. Открытого горения не было, большая часть дыма поднялась по воздуховоду на крышу.

— Эвакуировались, в основном, сотрудники и обучающиеся с первых и вторых этажей корпуса. Все произошло очень слаженно, в течение самого краткого времени, так как два раза в год в каждом корпусе вуза проходят масштабные тренировки по эвакуации и тушению пожара, — отметил Алексей Поликанов.

На третьих и четвертых этажах никого не было, так как занятия в конце учебного дня там практически не проводятся. По словам начальника отдела безопасности вуза, на эвакуацию студентов и персонала ушло около 5-7 минут.

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