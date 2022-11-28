В Миассе будут судить челябинского бизнесмена, который открыл бордель под видом СПА-салона

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Миасские полицейские окончили следствие в отношении 43-летнего челябинца и трех подельников, с которыми он организовал работу подпольного борделя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, бизнесмен организовал в Миассе СПА-салон, где оказывались услуги интимного характера. Ему помогали в бизнесе три женщины, которые работали администраторами заведения. Вместе они в интернете подыскивали девушек и вовлекали их в проституцию. В числе «работниц» борделя оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов. Кроме того, обвиняемые легализовали 50 тысяч рублей, которые были заработаны в результате преступной деятельности.

Уголовное дело в отношении обвиняемых рассмотрит Миасский городской суд. За совершенные преступления им грозит до восьми лет лишения свободы.

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