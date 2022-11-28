В Челябинске отменили автобусный маршрут «Поселок ОПМС 42 - Петра Столыпина»

В Челябинске уже два автобусных маршрута были отменены с 1 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске перестанет работать автобусный маршрут №77 «Поселок ОПМС 42 - Петра Столыпина». Изменения вступают в силу 1 декабря. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В качестве альтернативы предлагают пользоваться автобусом №7 – от поселка ОПМС-24 на нем можно доехать до улицы Гагарина. Поездки в другие районы Челябинска осуществляются на маршрутах №18, 81, 483. Из микрорайона «Парковый 2» можно уехать на автобусах №2, 9, 71.

Также в Челябинске с 1 декабря отменяется автобусный маршрут №16 «ЧМК – ЮУрГУ». Мера является временной и будет действовать до тех пор, пока не найдется подходящий перевозчик.

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