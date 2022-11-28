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НовостиОбщество28 ноября 2022 17:24

В Челябинске суд встал на сторону с женщины, с которой хотели взыскать чужих долгов на 21 млн рублей

Приставов обязали устранить нарушения
Ян Стоев
Ян Стоев
Суд признал нарушения в действиях приставов

Суд признал нарушения в действиях приставов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Челябинска в течение года получала через Госуслуги уведомления о судебной задолженности незнакомых людей. В итоге сумма достигла 21 млн рублей. Эти деньги приставы стали требовать с женщины, а часть ее имущества была арестована.

В какой-то момент в личном кабинете Госуслуг у челябинки уже содержались более 7 тысяч уведомлений по 1517 исполнительным производствам. После вмешательства прокуратуры сообщения перестали приходить, но потом снова начали появляться. Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы добиться справедливости.

— Службой судебных приставов приняты меры по устранению нарушений и восстановлению прав заявителя путем устранения технических ошибок и снятия запретов на совершение действий в отношении недвижимого имущества, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Теперь женщина никому не должна 21 млн рублей. Уведомления о чужих задолженностях ей поступать перестали, арест с имущества тоже был снят.

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