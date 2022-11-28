Челябинская область получит дополнительные деньги на рассление аварийного жилья

Жителям будут закупать новое жилье. Фото: мэрия Златоуста

Фонд содействия и реформирования ЖКХ выдаст Челябинской области сотни миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

— Приняты решения о перечислении средств для переселения граждан Республики Марий Эл, Тверской и Челябинской областей. Средства пойдут на переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, — указано на сайте фонда.

Суммарно на все три региона будет выделено чуть больше 683 миллионов рублей. Власти региона должны будут за эти деньги приобрести новые квартиры собственникам аварийного жилья.

Ранее в Челябинске выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Куба» в центре города. За объект площадью 50 тысяч квадратных метров просят сумму в 1,2 миллиарда рублей.

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