В Челябинске на время выключат светофоры на двух крупных перекрестках

Водителей просят планировать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 29 ноября, в Тракторозаводском районе Челябинска на время отключат светофоры на двух крупных перекрестках. Об этом предупредили в комитете дорожного хозяйства.

С 9 утра будет отключен светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького, а с 13 часов выключат регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского.

В связи с изменениями, водителей просят заранее продумывать маршрут. Светофоры будут снова включены по окончанию работ.

Ранее стало известно о том, что в Челябинске перестанет работать автобусный маршрут № 77 «Поселок ОПМС 42 — Петра Столыпина». Изменения вступают в силу 1 декабря.

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