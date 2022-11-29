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НовостиОбщество29 ноября 2022 0:45

В Челябинске на время выключат светофоры на двух крупных перекрестках

Они будут отключены до окончания работ
Андрей МОСКВИЧЕВ
Водителей просят планировать свой маршрут

Водителей просят планировать свой маршрут

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 29 ноября, в Тракторозаводском районе Челябинска на время отключат светофоры на двух крупных перекрестках. Об этом предупредили в комитете дорожного хозяйства.

С 9 утра будет отключен светофор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького, а с 13 часов выключат регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского.

В связи с изменениями, водителей просят заранее продумывать маршрут. Светофоры будут снова включены по окончанию работ.

Ранее стало известно о том, что в Челябинске перестанет работать автобусный маршрут № 77 «Поселок ОПМС 42 — Петра Столыпина». Изменения вступают в силу 1 декабря.

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