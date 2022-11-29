В Челябинске выставили на продажу землю под строительство ТРК

Участок хотят продать за 59 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске выставили на продажу земельный участок под строительство торгово-развлекательного центра за почти 60 миллионов рублей. Как говорит автор объявления на «Авито», земля расположена в микрорайоне Парковый.

— Земельный участок в самом начале Краснопольского проспекта. По детальному плану территории — строительство торгового комплекса площадью 3000 квадратных метров. Правильная форма, вечерний трафик, — указано в объявлении.

При этом, автор добавил, что в эту стоимость не входят технические условия. Землю предлагается использовать именно для торгового центра.

Ранее в Челябинске выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Куба» в центре города. За объект площадью 50 тысяч квадратных метров просят сумму в 1,2 миллиарда рублей.

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