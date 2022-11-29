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НовостиОбщество29 ноября 2022 2:00

Владимир Путин наградил рабочего из Челябинской области званием заслуженного металлурга

Указ об этом подписан президентом
Андрей МОСКВИЧЕВ
Награжденный президентом рабочий работает на кыштымском предприятии

Награжденный президентом рабочий работает на кыштымском предприятии

Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Президент Владимир Путин наградил рабочего из Кыштыма званием заслуженного металлурга России. Указ об этом уже подписан главой государства.

— Почетное звание заслуженный металлург Российской Федерации присвоить аппаратчику в производстве драгоценных металлов АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Игорю Сергеевичу Вучичевичу, — указано в документе.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу еще вчера, 28 ноября.

Ранее Челябинский трубопрокатный завод, посетили бронзовые призеры чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2021-2022 — игроки хоккейного клуба «Трактор». Спортсмены попробовали себя в металлургических профессиях.

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