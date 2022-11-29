Владимир Путин наградил рабочего из Челябинской области званием заслуженного металлурга

Награжденный президентом рабочий работает на кыштымском предприятии Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Президент Владимир Путин наградил рабочего из Кыштыма званием заслуженного металлурга России. Указ об этом уже подписан главой государства.

— Почетное звание заслуженный металлург Российской Федерации присвоить аппаратчику в производстве драгоценных металлов АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Игорю Сергеевичу Вучичевичу, — указано в документе.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступил в силу еще вчера, 28 ноября.

Ранее Челябинский трубопрокатный завод, посетили бронзовые призеры чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2021-2022 — игроки хоккейного клуба «Трактор». Спортсмены попробовали себя в металлургических профессиях.

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