Рецидивист ранил ножом вставшего на защиту матери челябинца

Раненного в рудь и живот челябинца увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске один мужчина напал с ножом на другого. Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали полицейские.

46-летний горожанин гостил у своей знакомой в квартире дома на Комсомольском проспекте. Хозяйка и гость пили спиртное, но во время застолья разругались. Женщина позвала на помощь своего 35-летнего сына.

Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Разговор быстро перешел в драку, а затем старший челябинец выхватил нож и несколько раз ударил своего противника в грудь и живот.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в отношении 46-летнего горожанина возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Выяснилось, что мужчина нигде не работает и имеет уже несколько судимостей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Челябинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, еще один житель Челябинска ограбил в пекарне пенсионерку, чтобы раздобыть деньги на выпивку.

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