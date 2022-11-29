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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 4:57

В Челябинской области выясняют причину столкновения легковой машины с тепловозом

В аварии пострадал водитель иномарки
Елена КОЛЧИНА
Фото: Центральное МСУТ СКР

Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи и транспортный прокурор из Златоуста выясняют обстоятельства столкновения тепловоза и иномарки. Авария произошла на территории соседнего Башкортостана вечером 28 ноября.

На железнодорожном перегоне Учалы-Шартымка тепловоз врезался в легковой Suzuki.

Как сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета, 60-летний водитель иномарки остался жив, но получил травмы. Мужчине оказали медицинскую помощь.

К задержкам в движении поездов авария не привела.

— Предварительная причина происшествия - выезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Ранее в Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, с рельсов сошли три вагона.

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