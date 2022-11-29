Врачи наших сердец: в Челябинской области наградили лучших кардиологов

Наградили 12 врачей. Фото: пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Премию «Врач с большой буквы» получили 12 медиков Челябинской области. Это кардиологи, заведующие и исполняющие обязанности главного врача из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Троицка.

− Награждаем кардиохирургов и кардиологов – это те врачи, которые спасают жизни. Поскольку в структуре смертности болезни системы кровообращения занимают первое место, − объяснила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

Лучших в этой сфере медработников определила экспертная комиссия. В основе – экспертиза качества оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

− В этом году премия посвящена врачам наших сердец. Тем, кто каждый день спасает жизни пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. За год хирурги проводят почти 300 тыс. операций по стентированию и шунтированию коронарных артерий, и в 90% случаев возвращают пациентов к нормальной, повседневной жизни. И это не просто цифры, а спасенные жизни. Жизни наших родных и близких, − рассказал генеральный директор компании «АльфаСтрахование – ОМС» (учредителя премии) Андрей Рыжаков.

Отметим, в 2021 году в России из-за осложнений болезней системы кровообращения погибли около одного миллиона человек. Больше половины из них – от ишемической болезни сердца.

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