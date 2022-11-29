Не приходила в сознание, ноги зажало педалями: молодая женщина пострадала в ДТП со столбом в Миассе

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области легковая машина врезалась в столб, серьезные травмы получила сидевшая за рулем женщина.

Авария произошла ночью 29 ноября в центре Миасса. Nissan Cefiro, которым съехал с дороги на проспекте Октября и врезался в столб. Водителя, 26-летнюю женщину, зажало в искореженной машине.

Чтобы помочь пострадавшей, пожарные сначала оттащили иномарку от столба, а затем спасатели с помощью специальных инструментов сняли дверь машины и освободили стиснутые педалями ноги водителя.

— Женщину, получившую серьезные травмы и не приходившую в сознание, передали бригаде врачей скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП.

Напомним, в Челябинске с водителя, сбившего двоих мальчиков возле арены «Трактор», собираются взыскать четверть миллиона рублей.

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