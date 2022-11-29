Новый шаг в развитии креативной индустрии Южного Урала

Фото: министерство культуры Челябинской области

1 декабря в Челябинском государственном институте культуры (ул. Орджоникидзе 36а, корпус 2) в рамках федерального проекта Министерства культуры Российской Федерации «Придумано в России» состоится торжественное открытие Центра прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «В кубе».

Фото: министерство культуры Челябинской области

Деятельность Центра прототипирования будет осуществляться по двум направлениям. Первое – Лаборатория фото-видео контента, ориентированная на съемку клипов, рекламы, обучающих роликов, художественных фильмов, подкастов. Второе – Студия звукозаписи, где созданы возможности записывать песни, альбомы, инструменты, аудиокниги, создавать ди-джей сеты и музыкальные подарки. Уникальность Студии звукозаписи заключается в том, что музыкальные проекты можно создавать совместно с оркестрами, крупными музыкальными и вокальными коллективами. Подобная возможность появилась впервые в нашем регионе.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Тайминг: 30-40 минут.

Министру культуры А. В. Бетехтину будет предоставлено слово для открытия Центра. Совместно с и.о. ректора ЧГИК С. Б. Синецким будет принимать участие у церемонии перезания ленточки. Далее экскурсия по Центру и знакомство с оборудование и техническими возможностями.