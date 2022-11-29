В Челябинске отменили приговор женщине, пытавшейся облить соперницу кислотой

Мошенница планировала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинский областной суд отменил приговор женщине, которая хотела искалечить соперницу с помощью кислоты.

Минувшим летом 49-летнюю горожанку приговорили к 7 годам в колонии общего режима за подготовку к причинению тяжкого вреда здоровью. Но теперь это решение суда признали недействительным, уголовное дело начнут рассматривать заново.

— Отмена судебного решения была обусловлена существенным нарушением уголовно-процессуального закона, допущенным при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции, — объяснили в пресс-службе областного суда.

Напомним, по версии следствия, челябинка возненавидела сожительницу своего бывшего мужа. Она задумала плеснуть смесью концентрированных кислот в лицо сопернице, чтобы навсегда ее изуродовать и ослепить. При этом женщина не собиралась сама нападать на новую возлюбленную экс-супруга. «На дело» она послала своего знакомого, пообещав заплатить 130 тыс. рублей. Знакомый сперва согласился, но потом занервничал и не пошел на преступление. Вместо этого он сообщил о заказчице в полицию.

Добавим, когда челябинке выносили приговор за попытку жестокой мести, она уже находилась за решеткой: ранее горожанку признали виновной в мошенничестве.

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