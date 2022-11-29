«Он не любил говорить про войну»: сегодня день памяти Виктора Астафьева

Фото: Соцгород

С творчеством Виктора Петровича Астафьева, который умер 29 ноября 2001 года, Андрей Барышев познакомился еще в юности и с тех пор постоянно перечитывает произведения талантливого писателя:

- Мне было лет восемнадцать, когда случайно попалась книга с рассказами Астафьева, которую я прочитал на одном дыхании. И потом стал искать другие произведения и читать Астафьева просто запоем.

И сегодня, когда я вновь перечитываю его, каждый раз нахожу для что-то знакомое, созвучное с днем сегодняшним.

Фото: Соцгород

По словам экс-депутата Госдумы, несмотря на то, что Астафьев был известным и знаменитым писателем, он никогда не был конъюнктурщиком, и всегда оставался человеком: порядочным, честным, с обостренным чувством справедливости:

- Виктор Петрович очень переживал за то, что будет с нами, что будет с Россией, говорил об утрате наших корней и традиций. Он резко критиковал насилие, несправедливость, которая существовала в тоталитарном государстве, когда человеческое, нестандартное вытравливалось, уничтожалась индивидуальность, личность. И за это Виктор Астафьев подвергался гонениям и травле, даже несмотря на все свои заслуги.

Незадолго до смерти Астафьева был такой случай. Члены союза писателей попросили Красноярскую краевую думу назначить Астафьеву дополнительную ежемесячную пенсию в размере 3500 рублей. Но депутаты отказали писателю... Человек прожил достойную жизнь, воевал, был Героем Социалистического Труда, лауреатом двух Государственных премий СССР, кавалером ордена Ленина. И в итоге - вот такая «благодарность» потомков.

Говорят: в своем Отечестве нет пророков, но когда читаешь произведения Виктора Астафьева, пронизанные вечным, общечеловеческими ценностями, понимаешь, насколько он все тонко чувствовал и предвидел.

В его произведениях, большинство из которых написаны на личных жизненных историях, мы видим много пророческого. Например, Астафьев рассказывает об инвалиде, который пришел с войны и оказался не нужен государству. Астафьев с болью говорит об утрате таких человеческих качеств, как доброта, отзывчивость, сострадание. И сегодня нам этого тоже очень не хватает.

Я бы посоветовал всем прочитать рассказы Виктора Астафьева. А кто уже знаком с его творчеством, перечитать заново. И я думаю, что вы обязательно найдете в них что-то для себя - то, что поможет правильно сориентироваться в жизни, в ваших поступках, в поведении, задуматься о смысле жизни...