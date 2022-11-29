Житель Челябинска погасил самый крупный долг за отопление и ГВС

«Уралэнергосбыт» как агент по сбыту тепловой энергии «УСТЭК-Челябинск» поделился удачным кейсом судебной практики. Житель Челябинска на протяжении 2,5 лет уклонялся от уплаты отопления и ГВС, в результате долг в размере 371 тысячи рублей все равно пришлось оплатить.

Самый большой долг по отоплению перед «УСТЭК-Челябинск» числился за владельцем огромной квартиры в центре города площадью 322,7 кв. м. Любитель сталинского ампира не считал нужным платить за комфортные условия, в которых проживал. В результате с 1 января 2019 года по 31 июля 2022 года образовался долг за отопление - 290 тысяч рублей, за ГВС – 21 тысяча рублей и больше 120 тысяч пени. В результате судебных разбирательств районный судья поддержал сторону сбытовой компании и обязал должника выплатить всю сумму. Финальную точку в этом деле поставил областной суд, который оставил апелляционную жалобу челябинца без изменений. В 20-х числах ноября долг за тепловую энергию был погашен в полном объеме.

«Справедливость восторжествовала. Клиент не только полностью погасил задолженность, но еще и штрафные санкции в виде пени, что еще раз подтверждает правоту наших действий. Мы обращаем внимание, что коммунальные платежи должны стать обязательной строкой расхода в вашем бюджете. Не откладывайте их на потом. Долг не исчезнет, а наша компания как агент по сбыту тепловой энергии «УСТЭК-Челябинск» предпримет все шаги, чтобы возместить ресурсоснабжающей компании поставленное тепло. Для этих целей в компании работает большая команда юристов, на помощь им запущен автоматизированный программный комплекс, который помогает в кратчайшие сроки формировать заявление в суд. Так, с начала года в исполнительное производство направлено документов 669 млн рублей. Мы хотим жить в комфорте, но, к сожалению, не каждый считает нужным за него платить», – прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

По данным «Уралэнергосбыт», на 1 ноября задолженность населения составила более 1,8 млрд рублей. Долги за отопление и ГВС имеются у каждого четвертого жителя города. Не стоит думать, что пара неоплаченных месяцев ничем не грозит. В соответствии с российским законодательством долги могут быть списаны в принудительном порядке. Если счета пусты, то арест может быть наложен на транспорт, недвижимость, предметы быта. Чтобы не усложнять себе жизнь, в компании рекомендуют оплачивать все счета вовремя.