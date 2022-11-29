Из офисной многоэтажки в центре Челябинска эвакуировались 400 человек

Эвакуировали здание "Фортума". Фото: google.ru/maps
В Челябинске утром 29 ноября эвакуировали людей из здания, где находятся офис компании «Фортум» и расчетно-информационный центр «Уралэнергосбыта». На улицу из дома №28Д по проспекту Ленина срочно пришлось выйти 400 сотрудникам и посетителям.
Причиной переполоха стал дым на верхнем этаже.
Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, пожара в восьмиэтажке не было, помощь спасателей не потребовалась. Дым распространился из кухни, де пригорела пища.
Помещения проветрили, эвакуировавшиеся челябинцы вернулись в здание.
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