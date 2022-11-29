В Челябинской области за 2022 год сдали почти 2 млн квадратных метров нового жилья

В Челябинской области в 2022 году ввели большего нового жилья, чем в 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области невиданными темпами растет ввод нового жилья. Контрольно-счетная палата выяснила, что с января по октябрь 2022 года было введено 1 721 тыс. квадратных метров жилья — это на 21% больше, чем в прошлом году.

Лучше всего темп наращивают Варненский и Нагайбакский районы. Здесь нового жилья появилось больше на 283% и 278% соответственно. На третьем и четвертом местах находятся Еткульский и Кусинский районы, а пятерку лидеров закрывает Златоуст.

— Отметим, что губернатор Алексей Текслер поставил на 2022 год по вводу жилья в объеме 1,8 млн. кв. метров, — добавили в КСП Челябинской области.

Но не везде наблюдается рост жилья, где-то происходит, наоборот, сокращение. Например, в Катав-Ивановске новостроек появилось меньше на 50%, чем в прошлом году. Примерно та же ситуация в Кизильском и Саткинском районах: -40,5% и -33% соответственно.

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