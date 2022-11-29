В Челябинской области 93 человека за день заболели коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом с начала ноября не меняется, а вот заразившихся ОРВИ и гриппом все больше Фото: Анастасия ОСИПОВА

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 93 человек, в том числе у 4 школьников. Заболеваемость не снижается уже почти месяц, хотя и не увеличивается.

По данным регионального министерства здравоохранения к 29 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1 309 южноуральцев. За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.

393 433 случаев коронавируса зарегистрировали в Челябинской области за все время с начала пандемии.

Тем временем ухудшается ситуация с гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог по гриппу в регионе уже превышен на 20%.

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