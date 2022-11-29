Снесут ларьки, поставят лавочки и сделают велодорожки: на проспекте Победы в Челябинске благоустроят пешеходную зону за 24,5 млн рублей

Скоро все будет зеленое и удобное. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

Вдоль проспекта Победы в Челябинске в апреле 2023 года начнут благоустраивать пешеходную зону. Обновить обещают 700 метров: от улицы Солнечной до Молдавской.

Администрация Курчатовского района заключила контракт на сумму 24,5 млн рублей. В мэрии сообщили, что планируют избавиться от незаконных киосков и стоянки у улицы Молдавской.

− На всей территории заменят покрытия пешеходных дорожек, проведут переразметку парковок, обособление велодорожки и монтаж освещения. Новые дорожки запроектированы по пожеланиям жителей, − сообщили в пресс-службе мэрии.

Схема благоустройства. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

На новой пешеходной зоне посадят больше деревьев и кустов и обустроят зоны отдыха.

Эта часть проспекта Победы станет логичным продолжением благоустроенного участка от улицы Ворошилова до Молдавской.

В последнее время Челябинск становится все более приятным для пешеходов. Этим летом открыли сразу три пешеходных зоны: на Комсомольском проспекте на участке от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова, на улице Свободы, на улице 40 лет Победы.

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