Снесут ларьки, поставят лавочки и сделают велодорожки: на проспекте Победы в Челябинске благоустроят пешеходную зону за 24,5 млн рублей

Скоро все будет зеленое и удобное. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.
Вдоль проспекта Победы в Челябинске в апреле 2023 года начнут благоустраивать пешеходную зону. Обновить обещают 700 метров: от улицы Солнечной до Молдавской.
Администрация Курчатовского района заключила контракт на сумму 24,5 млн рублей. В мэрии сообщили, что планируют избавиться от незаконных киосков и стоянки у улицы Молдавской.
− На всей территории заменят покрытия пешеходных дорожек, проведут переразметку парковок, обособление велодорожки и монтаж освещения. Новые дорожки запроектированы по пожеланиям жителей, − сообщили в пресс-службе мэрии.
Схема благоустройства. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.
На новой пешеходной зоне посадят больше деревьев и кустов и обустроят зоны отдыха.
Эта часть проспекта Победы станет логичным продолжением благоустроенного участка от улицы Ворошилова до Молдавской.
В последнее время Челябинск становится все более приятным для пешеходов. Этим летом открыли сразу три пешеходных зоны: на Комсомольском проспекте на участке от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова, на улице Свободы, на улице 40 лет Победы.
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