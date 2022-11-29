Семья захлебнувшегося ребенка требует 100 тысяч рублей с владельца бассейна в Челябинске

За мальчиком во время плавания недоглядел тренер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская прокуратура завершила проверку бассейна на улице Молодогвардейцев, где в октябре захлебнулся 5-летний ребенок. Выяснилось, что мальчик тренировался в воде без защитного пояса. В какой-то момент тренер недоглядел за ним, и ребенок пошел под воду. Мальчик захлебнулся, его увезли в больницу, где поставили диагноз: пневмония средней тяжести.

Родители пострадавшего ребенка обратились в суд. Они хотят взыскать с владельца бассейна 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Уже в больнице снимки показали, что у сына в легких рвота. Страшно представить, что было бы, если бы я не вызвала скорую, — рассказала мама ребенка изданию «ФедералПресс».

Во время проверки прокуратура нашла и другие нарушения в бассейне, например, по части обеспечения пожарной безопасности. Кроме этого, у четверых сотрудников просрочились санитарные книжки. Также выяснилось, что лабораторные исследования воды здесь не проводятся совсем, хотя должны, поскольку бассейн посещают дети с двухмесячного возраста.

— Предпринимателю внесено представление, а также возбуждены административные дела, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, инцидент случился 16 октября в плавательном центре на улице Молодогвардейцев. Тогда происшествием заинтересовался Следственный комитет. В июле этого года была похожая ситуация, которая произошла в сауне. Тогда ребенок тоже едва не захлебнулся в бассейне — за ним недоглядели родители.

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