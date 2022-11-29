«Рад играть на родине Кузнецова и Панарина»: канадец Роберт Хэмилтон прибыл в расположение «Трактора»

Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон подписал контракт с «Трактором» до конца сезона 2023-2024. Фото ХК «Трактор»

Новичок «Трактора» Роберт Хэмилтон приехал в Челябинск и уже приступил к тренировкам. В интервью официальному сайту ХК «Трактор» рассказал, что не так часто летал в Европы и такие путешествия для него очень интересны.

— Я много времени провел в аэропорту Стамбула, но я рад, что наконец-то добрался до Челябинска, — сказал Роберт Хэмилтон.

Канадский защитник большую часть своей карьеры играл в АХЛ — во второй по значимости хоккейной лиге Северной Америки. Там он провел 220 игр за команды «Спрингфилд Тандербердз», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит» и «Колорадо Иглз». На счету Роберта Хэмилтона 91 (19+72) очко при показателе полезности +25.

Новый защитник «Трактора» рассказал, что его тепло встретили в команде, что успел уже потренировался, и побывать на одной игре команды. Канадец рассказал, что часть игроков команды неплохо владеет английским. Роберт сказал, что сейчас готов учить русский.

Робер Хэмилтон впервые сыграет в КХЛ. Он рассказал, что одно время играл вместе с бывшим вратарем, легионером «Трактора» Павлом Францоузом. Чешский голкипер, по словам Роберта, много хорошего рассказывал ему о Челябинске, о «Тракторе».

Роберт, как выяснилось, неплохо знает хоккейную историю «Трактора». Он поведал, что встречался с недавним обладателем Кубка Стэнли Валерием Ничушкиным.

— Он отличный парень, габаритный! Знаю, что Евгений Кузнецов отсюда, и Артемий Панарин тоже родом из города неподалеку от Челябинска, они невероятно мастеровитые игроки, это значимые имена для НХЛ. Я рад, что буду играть в городе, где они выросли, — подчеркнул в своем интервью Роберт Хэмилтон.

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин, комментируя подписание контракта с Робертом Хэмилтоном отметил, что клуб «получил игрока, способного полезно действовать на чужой синей линии и надежно в своей зоне, нашей обороне как раз не хватало хоккеиста именно с таким набором навыков».

Контакт с канадским защитником подписал до конца сезона КХЛ 2023-2024.

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