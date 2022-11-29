Южноуральские подписчики МТС Premium получат бесплатный доступ к новой цифровой библиотеке

Фото: unsplash.com

Подписчики экосистемы МТС Premium смогут бесплатно выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц. МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов.

Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium, в том числе расширенный пакет мобильного интернета на 50 ГБ, бесплатный доступ в онлайн-кинотеатре KION и приложение МТС Music, а также другие преимущества, скидки и повышенных кешбэк за покупки у партнеров. С 1 декабря сервис “Строки” станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.