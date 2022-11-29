Пахнет новым сроком: в Челябинске рецидивист вынес из супермаркета 30 дезодорантов

За плечами у вора оказалось четыре судимости Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинске мужчина ограбил супермаркет — в качестве добычи он выбрал 30 дезодорантов и 3 флакона с шампунем. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Кража случилась 24 ноября, после чего полицейским разослали особые приметы подозреваемого.

Уже на следующий вечер сотрудники Росгвардии заметили похожего мужчину, когда патрулировали улицу Мамина. Оказалось, что перед ними — тот самый воришка. Им оказался 33-летний челябинец, за плечами у которого уже четыре подобных судимости. Его задержали и доставили в Тракторозаводский отдел полиции.

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