Замруководителя аппарата губернатора Челябинской области стал бывший полицейский

Нового замруководителя подбирали 10 месяцев Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Челябинской области назначили нового замруководителя аппарата губернатора. Пост занял Александр Зацепин. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. В документе оговаривается, что Александра Зацепина принимают на работу с испытательным сроком в три месяца.

Александр Зацепин ранее руководил центром по противодействию экстремизму регионально ГУ МВД. Службу в полиции он оставил из-за выхода на пенсию.

Замруководителя аппарата губернатора прежде работал Алексей Фартыгин. Но в январе этого года его повысили до вице-губернатора. С тех пор должность в аппарате оставалась вакантной.

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