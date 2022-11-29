Замруководителя аппарата губернатора Челябинской области стал бывший полицейский

Нового замруководителя подбирали 10 месяцев
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Челябинской области назначили нового замруководителя аппарата губернатора. Пост занял Александр Зацепин. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Текслер. В документе оговаривается, что Александра Зацепина принимают на работу с испытательным сроком в три месяца.
Александр Зацепин ранее руководил центром по противодействию экстремизму регионально ГУ МВД. Службу в полиции он оставил из-за выхода на пенсию.
Замруководителя аппарата губернатора прежде работал Алексей Фартыгин. Но в январе этого года его повысили до вице-губернатора. С тех пор должность в аппарате оставалась вакантной.
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