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НовостиОбщество29 ноября 2022 10:16

В Копейске 14-летняя девочка ушла из дома и пропала

До школьницы не могут дозвониться уже второй день
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ

В Копейске Челябинской области 14-летняя девочка ушла из дома и пропала. Информацию об этом разместили в сообществе поисковиков «Легион-СПАС». Школьница ушла из дома вечером 28 ноября по улице Чекалина в поселке Горняк. Она была одета в черную куртку с оранжевой вставкой, бледно-розовую шапку, черные штаны и черные ботинки.

Тем же вечером в социальных сетях опубликовали пост, где уточнили, что девочка оставила записку о том, что уходит. Дозвониться до нее не могут — телефон отключен.

Если вам известна информация о местонахождении девочки, сообщите ее по телефонам, указанным в ориентировке.

Обновлено.

— Полицейскими Копейска найдена потерявшаяся 28 ноября девочка. Сейчас ее доставляют в районный отдел, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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