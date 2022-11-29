В Копейске 14-летняя девочка ушла из дома и пропала

В Копейске Челябинской области 14-летняя девочка ушла из дома и пропала. Информацию об этом разместили в сообществе поисковиков «Легион-СПАС». Школьница ушла из дома вечером 28 ноября по улице Чекалина в поселке Горняк. Она была одета в черную куртку с оранжевой вставкой, бледно-розовую шапку, черные штаны и черные ботинки.

Тем же вечером в социальных сетях опубликовали пост, где уточнили, что девочка оставила записку о том, что уходит. Дозвониться до нее не могут — телефон отключен.

Если вам известна информация о местонахождении девочки, сообщите ее по телефонам, указанным в ориентировке.

Обновлено.

— Полицейскими Копейска найдена потерявшаяся 28 ноября девочка. Сейчас ее доставляют в районный отдел, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru