Фото: Валентина ВАГАНОВА

В 2022 году в Челябинской области по региональному проекту «Сохранение лесов» восстановлено более 3 тысяч га леса. Специалисты высадили более 14 млн молодых деревьев. На сегодняшний день заготовлено почти 1,5 тонны семян лесных растений, а в питомниках выращено более 10 млн стандартных сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород. В Челябинской области высажено более 14 млн молодых деревьев.

Также в регионе в 12 раз сократилась площадь лесов, пострадавших от пожаров. Ситуацию держал на контроле лично губернатор Челябинской области Алексей Текселер на региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все лесные пожары ликвидированы в первые сутки с момента их обнаружения. Это свидетельствует об эффективности системы раннего обнаружения возгораний и оперативного реагирования на них.

Алексей Текслер подчеркнул, что улучшение ситуации по сравнению с прошлыми годами — это хорошо, но не должно служить поводом для самоуспокоения.

Для снижения числа пожаров в регионе было закуплено 28 пожарных автомобилей, 8 автоцистерн, пожарные части введены в эксплуатацию в Карабаше, Аргаяшском, Кизильском и Карталинском районах, открыто пожарное депо в Златоусте.

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