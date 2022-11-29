«Дома все затряслось»: жителей Челябинска напугал взрыв

В небо поднялся столб дыма Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Вечером во вторник, 29 ноября, жителей челябинского поселка Новосинеглазово, напугал звук взрыва. В небо поднялось черное облако.

— Услышала взрыв, дома все затряслось. С северной стороны поднялся дым, — рассказала читательница КП-Челябинск Ирина.

По ее словам, это уже третий взрыв за последний месяц. Правда, в предыдущие разы не было дыма.

Черный столб наблюдали и на северо-западе Челябинска.

А эти фотографии сделаны в районе Тополиной аллеи Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

— Аж дом затрясло, — говорит житель многоэтажки на улице Академика Королева.

— Был слышен громкий хлопок, от которого сильно зашатался дом, — рассказывает другой очевидец.

Обновлено.

— Выехали в Новосинеглазово в район карьера по производству щебня. Информация уточняется. По другим локациям информация не подтверждается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Дальше облако пошло в сторону озера Смолино Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

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