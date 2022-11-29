«Дома все затряслось»: жителей Челябинска напугал взрыв

В небо поднялся столб дыма
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Вечером во вторник, 29 ноября, жителей челябинского поселка Новосинеглазово, напугал звук взрыва. В небо поднялось черное облако.
— Услышала взрыв, дома все затряслось. С северной стороны поднялся дым, — рассказала читательница КП-Челябинск Ирина.
По ее словам, это уже третий взрыв за последний месяц. Правда, в предыдущие разы не было дыма.
Черный столб наблюдали и на северо-западе Челябинска.
А эти фотографии сделаны в районе Тополиной аллеи
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
— Аж дом затрясло, — говорит житель многоэтажки на улице Академика Королева.
— Был слышен громкий хлопок, от которого сильно зашатался дом, — рассказывает другой очевидец.
Обновлено.
— Выехали в Новосинеглазово в район карьера по производству щебня. Информация уточняется. По другим локациям информация не подтверждается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Дальше облако пошло в сторону озера Смолино
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
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