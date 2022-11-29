Фото: читатели КП

Взрыв, произошедший в районе Новосинеглазово, попал на видео. Черный столб сняла камера «Интервсвязи», расположенная в Ленинском районе.

Все произошло в 16:55. Черный столб дыма поднялся вверх, затем его понесло к востоку от города. Отметим, что ЧП наблюдали из разных районов города, даже с Тополиной аллеи.

— Услышала взрыв, дома все затряслось. С северной стороны поднялся дым, — рассказала жительница Новосинеглазово Ирина.— Сначала очень боялась, что в сторону нашего дома пойдет.

По ее словам, это уже третий взрыв за последний месяц. Правда, в предыдущие разы не было дыма.

— Аж дом затрясло, — говорит житель многоэтажки на улице Академика Королева.

— Был слышен громкий хлопок, от которого сильно зашатался дом, — рассказывает другой очевидец.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что их сотрудники выехали в район карьера по производству щебня возле Новосинеглазово.

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