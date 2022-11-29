Календарь предпринимателя: что надо не забыть сделать в декабре

Декабрь – последний месяц в текущем году, а это значит, что предпринимателям предстоит большая нагрузка в плане взносов и отчетности. Чтобы не пропустить контрольные даты, Корпорация МСП составила календарь предпринимателя на декабрь 2022 года, который напомнит о важных для бизнеса датах. На Цифровой платформе МСП.РФ также доступен сервис «Календарь предпринимателя», который помогает представителям малого и среднего бизнеса быть в курсе всех важных событий и в одной вкладке отслеживать даты уплаты налогов и сдачи отчетности, планировать встречи и многое другое.

До 1 декабря индивидуальные предприниматели при необходимости уплачивают имущественные налоги за 2021 год: на имущество физических лиц, земельный и транспортный – на основании налогового уведомления (кроме мобилизованных, которым предоставлена отсрочка).

До 5 декабря:

· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на единый налоговый платеж, направляют в налоговую инспекцию уведомление о сумме НДФЛ, которую они перечислили за работников в ноябре (по другим налогам и страховым взносам при использовании ЕНП нужно направлять уведомления об исчисленных суммах за 5 рабочих дней до срока их уплаты);

· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную УСН, вносят в личном кабинете налогоплательщика данные о доходах за ноябрь.

До 15 декабря ИП и организации, привлекающие работников:

· уплачивают страховые взносы за работников за ноябрь (на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в налоговую инспекцию, взносы на травматизм – в отделение ФСС), если не используется право на отсрочку;

· сдают отчет о застрахованных лицах (СЗВ-М) в отделение Пенсионного фонда (а если декабре был перевод/заявление по ведению трудовой книжки, следует сдать также отчет СЗВ-ТД).

До 20 декабря импортеры товаров из государств ЕАЭС уплачивают НДС и акцизы за ноябрь и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 26 декабря:

· самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за ноябрь;

· ИП и организации на ОСН/ЕСХН уплачивают НДС (если не используете освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по пункту 1 статьи 145 НК);

· ИП и организации, участвующие в эксперименте по переходу на автоматизированную УСН, уплачивают налог за ноябрь.

До 28 декабря организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль и сдают налоговую декларацию по нему (если не используете право на уплату авансовых платежей только за кварталы при средней выручке до 15 млн за квартал).

До 31 декабря можно (в связи с выходным днем все сроки, попадающие на него, переносятся на первый рабочий день 2023 года – 9 января):

· ИП должны уплатить страховые взносы за себя за 2022 год – на пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере (43 211 рублей; кроме мобилизованных – им этот срок продлен);

· ИП и организации, привлекающие работников, уплачивают НДФЛ за работников по больничным и отпускным, если они были перечислены в декабре;

· ИП и организации на УСН, использующие отсрочку в связи с санкциями, должны уплатить 1/6 налога по УСН за 2021 год и 1/6 авансового платежа за I квартал 2022 года.

Календарь не содержит сведения об акцизах, налогах на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, сборах и водном налоге, налоге на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.