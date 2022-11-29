Челябинский генерал МВД наградит полицейских из Златоуста за спасение семьи c ребенком и собакой из горящего дома

Полицейские Евгений Иванов (слева) и Дмитрий Медведев спасли трех человек и собаку. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант Михаил Скоков наградит златоустовских полицейских Дмитрия Медведева и Евгения Иванова, которые помогли супружеской паре с ребенком и собакой покинуть горящий дом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

— За высокий профессионализм, проявленный при выполнении служебного долга, смелые и решительные действия в критической ситуации начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков принял решение поощрить госавтоинспекторов из Златоуста Дмитрия Медведева и Евгения Иванова, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что руководство главка уделяет большое внимание работе личного состава. Обязательно будут поощряться не только полицейские, отличившиеся во время исполнения своих обязанностей, но и те, кто вне службы проявил мужество и героизм.

Напомним, ночью, 27 ноября, полицейские Дмитрий Медведев и Евгений Иванов занимались патрулированием улиц. В поселке Пушкинский они увидели горящую дачу. Пламя уже объяло дом и перекидывалось на соседний. Автоинспекторы, вызвав пожарных, побежали будить погорельцев. Они помогли выйти из дома супружеской паре хозяев, их двухлетней внучке и собаке.

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Дом пострадал от огня, но полностью не разрушился. Все члены семьи остались целы.

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