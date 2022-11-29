Профессор-экономист ЧелГУ: наблюдаемый низкий уровень безработицы в Челябинской области может вызвать рост зарплат

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне контрольно-счетная палата Челябинской области в своем докладе заявила, что сейчас в регионе наблюдается исторический минимум по уровню безработицы. Как считает экономист, профессор кафедры экономики отраслей и рынка ЧелГУ Юнер Капкаев, такой показатель является не совсем хорошим для работодателей: сотрудники, зная об отсутствии конкуренции на рынке труда, могут потерять интерес к качественной работе. Об этом он рассказал изданию «ФедералПресс».

— Работодатели действительно могут столкнуться со снижением работоспособности коллектива. И тогда, возможно, одной из мер стимуляции станет повышение зарплаты сотрудникам, если на это будут ресурсы. Но не нужно забывать, что все процессы цикличны: если сегодня вы нужны работодателю, то не факт, что завтра все не изменится, — объясняет Юнер Капкаев.

Экономист отмечает, что в настоящий момент в регионе наблюдается всплеск официального трудоустройства. Это же, в свою очередь, окажет положительный эффект на социальное благополучие и наполняемость бюджета.

По данным контрольно-счетной палаты, сейчас самыми востребованными профессиями в регионе считаются полицейские и арматурщики. Меньшей популярностью на рынке труда пользуются бухгалтеры, юристы и экономисты.

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