Челябинская область увеличит грантовую поддержку стажировок для общественных организаций

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области будет усилена поддержка некоммерческих организаций. Губернатор Алексей Текслер в рамках встречи с федеральными экспертами VI Южно-Уральского гражданского форума обсудил развитие НКО, а также вопросы привлечения новых кадров.

— Во многом благодаря именно гражданскому обществу, его движущей силе — нашим некоммерческим организациям, мы достойно отвечаем на новые вызовы, с которыми столкнулись в последнее время, — отметил Алексей Текслер. — Сегодня тематика нашего форума — это кадры. И от того, как мы будет обучать и воспитывать кадры, в том числе для некоммерческого сектора, во многом будет зависеть эффективность работы. Будем усиливать работу ресурсных центров, которые занимаются кадровым обеспечением , увеличивать финансирование грантовой поддержки по линии тревел-грантов, стажировок для некоммерческих организаций.

Губернатор добавил, что в этом году в регионе проходит первый грантовый конкурс для детей от 14 до 18 лет. Также планируется выделить в отдельный конкурс проекты НКО и неравнодушных граждан, которые организуют помощь мобилизованным и их семьям, а также тем, кто возвращается с фронта.

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