Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 18:07

Главный санврач Челябинской области обратился к челябинцам из-за заболеваемости гриппа

В регионе резко растет число заболевших
Андрей МОСКВИЧЕВ
Людям советуют вакцинироваться от гриппа

Людям советуют вакцинироваться от гриппа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов обратился к челябинцам из-за растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— Эпидемии гриппа приносят много проблем. В первую очередь, это значительный ущерб здоровью — грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей области подготовиться к эпидемии гриппа и заранее принять меры, — объяснил Семенов

Напомним, что в Челябинской области больше, чем на 20 процентов превышен порог заболеваемости по гриппу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru