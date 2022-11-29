Главный санврач Челябинской области обратился к челябинцам из-за заболеваемости гриппа

Людям советуют вакцинироваться от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов обратился к челябинцам из-за растущей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— Эпидемии гриппа приносят много проблем. В первую очередь, это значительный ущерб здоровью — грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей области подготовиться к эпидемии гриппа и заранее принять меры, — объяснил Семенов

Напомним, что в Челябинской области больше, чем на 20 процентов превышен порог заболеваемости по гриппу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

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