Челябинцы смогут заказывать европейскую одежду через Почту России

Доставка товаров возможна в любое отделение почты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы смогут покупать одежду из европейских онлайн-магазинов. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», доставлять заказы будет Почта России через сервис-партнер Global.

— Заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Из Германии в Россию товар доставка будет длиться не менее 14 дней, включая процедуру таможенного оформления, — цитирует издание пресс-службу Почты.

На данный момент заказ можно совершать через магазины Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, а также через европейские сайты Zara, H&M, COS, Adidas, Nike и Hugo Boss. Оплатить покупки можно российскими банковскими картами.

Кроме того, покупатели могут объединить разные заказы в одну доставку и наоборот. Также клиенты могут запросить фото товаров, чтобы убедиться в комплектации.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по продвижению товаров и услуг от южноуральских производителей на внешний и внутренний рынки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru