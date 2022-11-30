Актер из Челябинской области сыграл в сериале с Евгением Мироновым

Александр Робак 16 лет прожил в Златоусте
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Актер Александр Робак, уроженец Челябинской области, снялся в одном проекте с Евгением Мироновым. Как пишет издание hornews.com, вместе они сыграли в фантастическом сериале «Пробуждение».
По сюжету, Робак играет напарника Миронова, который в свою очередь исполняет роль следователя, который каждый день просыпается в двух параллелльных реальностях.
Сериал, кстати, является ремейком одноимённого американского сериала, который вышел на телевидении в 2012 году. При этом, авторы утвержают, что основной упор сделан именно на развитии главного персонажа.
Ранее в Челябинск приехал новичок «Трактора» Роберт Хэмилтон. Он уже приступил к тренировкам и дал интервью официальному сайту ХК «Трактор».
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