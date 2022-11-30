Ирину Шейк «обвинили» в поддержке СВО из-за обложки журнала

Фото: соцсети журнала Vmagazine
Уроженку Еманжелинска Ирину Шейк снова обвинили в поддержке спецоперации из-за новой фотосессии. Она снялась для обложки журнала V Magazine, который раскритиковали за сотрудничество с Шейк.
— Вы считаете адекватным делать фотосессию с русской моделью? — пишет один из пользователей под публикацией обложки.
Кроме того, некоторых смутило и сочетание буквы V из названия журнала с красными перчатками, которые на фотосессии надела Шейк.
— Лучше бы вы сменили название на Z Magazine, — говорит один из других комментаторов под постом с обложкой.
Напомним, что Ирину Шейк начали травить еще летом и даже призвали к расторжению контрактов между ней и модными домами. Тогда поводом стала фотография салата оливье с двусмысленной подписью. Вот что заявила сама модель.
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