Два челябинских депутата стали членами секретного отряда на СВО

Фото: Олег Колесников/vk.com

Депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и Олег Голиков, ушедшие добровольцами на СВО, вошли в секретный отряд «Каскад». Вместе с ними в состав вошли несколько других народных избранников, отправившихся в зону боевых действий.

— Ребята иногда начинают ранним утром, а заканчивают в 3 часа ночи. И так каждый день. Вообще, мои коллеги меня поражают. Депутат — не депутат, мы все здесь бойцы, живем и трудимся таких же условиях, что и остальные. И девиз у нас один: пораженная цель — это спасение жизни, — говорит коммандир отряда, зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин.

Кроме Саблина, Голикова и Колесникова, в отряд вошли депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов, народный избранник из Хакасии Сергей Сокол и бывшего мэра Краснодара Евгений Первышов.

Подробнее о работе отряда можно прочитать в большом материале, посвященном встрече батальона с замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко и запредом «Единой России» Андреем Турчаком.

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