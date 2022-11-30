В Металлургическом районе Челябинска на 12 часов отключат отопление

Тепла не будет в более чем 140 домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 30 ноября, с 10 до 22 часов будет отключено отопление в Металлургическом районе Челябинска. Как объяснили коммунальщики МУП «ЧКТС», перебои связаны с ремонтом на наружных сетях.

— В связи с ремонтными работами на наружных сетях 30 ноября с 10:00 до 22:00 часов произведут отключение теплоносителя, — пишут предствители МУПа во ВКонтакте.

Тепла не будет на улицах 60-летия Октября, Байкальская, Бородинская, Богдана Хмельницкого, Вахтангова, Вишнегорская, Дружбы, Дегтярева, Коркинская, Мира, Обухова, Первого Спутника, Павелецкая, Румянцева, Социалистическая, Сталеваров, Трудовая, Приборостроителей и Шоссе Металлургов. Всего около 140 домов.

При этом, возможно ремонт сетей потребовался из-за коммунальной аварии. Местные жители пишут, что в центре района прорвало трубу вечером 29 ноября.

Вечером перед отключением серьезно прорвало трубу в центре района. Фото: «Подслушано ЧМЗ (Official)» / ВКонтакте

— Никогда такого не было и вот опять! Сталеваров — 60 лет Октября. Опять прорвало!, — пишут в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во ВКонтакте.

Кстати, недавно жителю Челябинска пришлось оплатить самый большой долг по ЖКХ за отопление и горячую воду. Мужчина почти 2 с половиной года уклонялся от уплаты.

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