В Челябинске занятия школьников проходят в обычном режиме

В том числе занятия пройдут у первой смены
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинске решили не отменять занятия для школьников всех классов и смен. Несмотря на ночное похолодание, сейчас погода стабилизировалась и дети могут идти в школу.
— В среду, 30 ноября, занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме, — рассказали в Единой диспетчерской города.
Напомним, что вчера, 29 ноября, занятия для детей в начальной школе в обеих сменах были отменены. Однако это было связано с более холодной погодой. Если 29 ноября в Челябинске столбики термометра упали до -25 градусов, то уже сейчас, 30 ноября, они не ниже -18.
Ранее в Челябинской области объявляли экстренное предупреждение об аномальных морозах. Так, сегодня ночью, 30 ноября, в некоторых частях региона температура упала до −32 градусов.
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