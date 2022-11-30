Глава СК Бастрыкин взял на контроль историю с челябинскими детьми, которых пьяный мужчина вывел на мороз

Бастрыкин потребовал доклад от челябинского СК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку историю с челябинскими детьми, которые без теплой одежды вышли на мороз в компании пьяного мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад о предварительных результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах к обеспечению безопасности детей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — объяснили в ведомстве.

В СК добавили, что эта семья уже состоит на учете из-за матери, которую привлекали к ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее полицейские составили новый соответствующий протокол в отношении женщины. Такой же получил и мужчина, который вывел детей на улицу в таком виде.

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