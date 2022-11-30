Газовики ночью ходили по домам: в Варне из-за аварии в 30-градусный мороз отключили газ, пропало отопление

От газа в Варне работают не только плиты, но и котельные, а также обогреватели в частных домах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В селе Варна Челябинской области пропало газоснабжение. Как сообщили в администрации Варненского района, причина отключения — случившаяся вечером 29 ноября авария.
Подачу газа начали восстанавливать после 22:00. К полуночи удалось активировать все пять центральных котельных и вернуть газ в многоквартирные дома. Но без голубого топлива все еще оставался частный сектор. Ночью в Варне температура воздуха опускалась до -32 градусов, а от газа в домах жителей работает отопление.
Дополнительные проблемы возникли из-за того, что газ не могут подключить без предварительной проверки. Это значит, что сотрудникам газовой службы было необходимо осмотреть оборудование в каждом доме.
В районной администрации глубоко за полночь опубликовали в соцсетях обращение к жителям.
— Сотрудники газовой службы не могут попасть в дома и первично, и повторно, — говорится в объявлении. — Войдите в положение сотрудников! Люди работают в полную силу, ночью, в мороз, чтобы побыстрее устранить аварийную ситуацию и запустить тепло! С сотрудниками выезжает МЧС, полиция. По возможности разбудите соседей!
По данным администрации, к утру большую часть домов удалось подключить к газоснабжению, но в частном секторе еще остаются здания, где нет газа.
Напомним, 30 ноября на 12 часов отключат отопление в Металлургическом районе Челябинска.
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