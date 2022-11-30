Вперед, за миллионом! Грядет большой финал розыгрыша от «САМОЦВЕТОВ»

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Масштабная акция «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» от компании «САМОЦВЕТЫ» выходит на финишную прямую. Уже 1 декабря состоится последний промежуточный этап и стартует регистрация купонов на грандиозный финал!

Хотите лично убедиться в том, что честные розыгрыши еще существуют? Приходите в ТРК «Куба» 1 декабря в 19:00. За 180 тысяч рублей поборются все, кто совершил покупку с 17 июня по 30 ноября. Также зрители получат подарки, приняв участие в «Золотой викторине».

Тем временем, 1 декабря начинается активная подготовка к грандиозному финалу, где разыграют 1 000 000 рублей. Если вы уже участвуете в акции, но до сих пор не победили, то необходимо до 14 декабря посетить любой из салонов сети «САМОЦВЕТЫ» и зарегистрировать свои купоны. Не успели включиться в игру? Тогда стоит поторопиться и до 14 декабря совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ». Продавцы-консультанты в таком случае сразу зарегистрируют купоны для участия в финале.

Подробности на сайте samocvety.gold/milliony.

Новости компаний