«Это на Новый год!» Эксперты назвали 4 способа сэкономить на празднике в Челябинской области

За покупками к Новому году можно отправляться уже сейчас Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы сэкономить деньги на праздновании Нового года, подготовку к торжествам надо начинать уже сейчас. Такой совет жителям Челябинской области дали аналитики региональной Контрольно-счетной палаты. Они назвали четыре лайфхака, которые помоют избежать лишних трат.

Совет первый. Продукты непосредственно перед Новым годом дорожают. По данным КСП, в прошлом декабре рост цен составил от 15% до 40%. Поэтому еду с большим сроком годности можно приобрести заранее. В начале декабря челябинцам рекомендуют запастись консервированными икрой, рыбой и овощами, сырокопчеными мясными продуктами, замороженными мясом и рыбой, соленьями, конфетами, чаем, кофе и майонезом. Заранее можно купить и алкогольные напитки.

Совет второй. Чтобы сэкономить деньги, придется потратить время на сравнение цен. Некоторые продукты дешевле купить в популярных интернет-магазинах, а не взять с полок в супермаркетах.

С супермаркетами связан и лайфхак номер три. Если в вашем списке много разноплановых покупок, то лучше всего отправиться за ними в крупный сетевой супермаркет, а не обходить маленькие магазинчики поблизости.

Четвертый способ экономии — срочно обратить внимание на скидки.

— Исходя из опыта предыдущих лет, в конце ноября-начале декабря можно «поймать» хорошие скидки: магазины будут освобождать полки перед новым завозом, — рассказали в КСП.

Аналитики отмечают, что заранее лучше позаботиться и о поездках в гости или на отдых. Билеты на поезда быстро раскупают, перед самыми новогодними каникулами их может уже не остаться в продаже. А цены на самолеты ближе к праздничным выходным взлетают. В прошлом году авиабилеты дорожали на 21% - 100%.

Напомним, в Челябинской области обнаружили две партии новогодних елок из карантинных зон.

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