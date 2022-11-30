В Челябинской области 97 человек за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в регионе по-прежнему не снижается Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса — на четыре больше, чем накануне. Среди новых заболевших четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 30 ноября, на лечении остаются 1 313 больных Covid-19. За сутки два человека умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 393 530 жителей Челябинской области.

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