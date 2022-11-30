Нажми на кнопку: пассажиры челябинских трамваев смогут сами открывать двери

Будут открываться только те двери, которые нужны пассажирам Фото: Егор ИВЛЕВ

С завтрашнего дня, 1 декабря, в новых трамваях начнут работать системы адресного открытия дверей — пассажиры смогут сами нажимать на кнопки для входа и выхода. Об этом сообщили в ЧелябГЭТ.

— При подъезде к остановке общественного транспорта водитель включает разрешение на открывание дверей пассажирами. При этом открываются не все двери транспортного средства, а только те, которые нужны пассажирам для посадки или высадки, — объяснили в Горэлектротрансе.

Как рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров, кнопки особенно нужны в нашем уральском климате.

— Чтобы двери постоянно не открывались, и салон не охлаждался зимой, либо не нагревался летом, придумали кнопки. Их давно использует Москва, уже 5-7 лет, и мы тоже начинаем внедрять, — рассказал Александр Егоров в большом интервью КП-Челябинск.

У кнопки есть функция памяти.

— Если пассажир едет внутри, он может нажать заранее, с начала остановки, она запомнит его действие, и уже когда автобус остановится, водитель разблокирует все двери, — добавил замминистра.

Отметим, что такие кнопки также есть на новых автобусах, которые недавно были приобретены в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и работают на маршруте №15 «ЧМК — ЮУрГУ».

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