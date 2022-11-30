В Челябинске арестовали 131 квартиру по делу о банкротстве «Агентства инвестиционного развития»

Конкурсный управляющий просит признать недействительными договоры дарения квартир Фото: Иван МАКЕЕВ

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на недвижимость, которой владеет управление делами губернатора и регионального правительства. Арест 131 квартиры стал обеспечительной мерой по делу о банкротстве «Агентства инвестиционного развития». Решение суд принял по требованию конкурсного управляющего.

Со всем арестованным жильем теперь запрещено проводить любые регистрационные действия и сделки. Большая часть квартир находится в челябинском микрорайоне Белый хутор, но есть также помещения в Курчатовском, Металлургическом и Тракторозаводском районах.

Ранее квартиры принадлежали «Агентству инвестиционного развития», но в 2017 году оно передало их по договору дарения управделами губернатора и правительства Челябинской области. Совершенные АИР сделки сейчас оспаривает конкурсный управляющий.

— В случае непринятие обеспечительных мер лица, являющиеся ответчиками по сделкам, могут вывести данные активы, что приведет к значительному ущербу или крайне затруднит исполнение судебного акта по итогам рассмотрения заявления о признании сделок должника недействительными, — разъясняется в решение Арбитражного суда позиция управляющего.

Напомним, АИР в 2013 оду учредило региональное министерство экономического развития для привлечения инвестиций в Челябинскую область. Сейчас агентство проходит процедуру банкротства. Суд признал за ним долг в 411,6 млн рублей.

Долг образовался после доначисления налогов. Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска обнаружила, что в 2016-2017 годах в АИР необоснованно исключили из налогооблагаемой базы 1,5 млрд субсидии — деньги, которые выделяли из бюджета на приобретение ипотечных сертификатов «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства».

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