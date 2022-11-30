Наставник проекта «Пацанки» выступит в Челябинске с моноспектаклем

Мария недавно уже была в Челябинске. Фото: дирекция Фестивальных и Культурных мероприятий.

Телеведущая, актриса и наставница проекта «Пацанки» Мария Третьякова выступит в Челябинске с моноспектаклем. Увидеть популярную телеведущую можно будет в пятницу, 2 декабря, в Детской филармонии Челябинской области.

Спектакль «Сны. Неразменный рубль» поставлен по произведениям Николая Лескова, Александра Куприна и Игоря Северянина. В Челябинске его покажут впервые.

— Мария Третьякова, в непривычном для челябинских зрителей амплуа, расскажет о противостоянии добра и зла, щедрости человеческой души и таком пороке, как гордыня, — сообщили в пресс-службе челябинской филармонии.

В ноябре Мария Третьякова уже приезжала в Челябинск на женский форум «Стальное кружево Урала».

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