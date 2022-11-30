Обстановка неблагоприятная: в Челябинской области заболеваемость ОРВИ превышена почти на 44%

Коронавирусом болеют меньше, зато гриппом и ОРВИ больше.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С каждой неделей ОРВИ заболевают все больше жителей Челябинской области. Причем вирус подхватывают и взрослые, и маленькие дети. Самый большой процент заболевших среди школьников. Специалисты отмечают, что ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе неблагополучная.
− Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 43,7%, в том числе среди взрослого населения на 52,2%, детей школьного возраста – 44,8%, детей до 3 лет – 1,4%. Уровень заболеваемости ОРВИ среди детей 3-6 лет находится ниже эпидемического порога, − сообщили в пресс-службе роспотребнадзора Челябинской области.
ОРВИ – это целый ряд заболеваний. Сейчас в регионе чаще выявляют грипп А, парагрипп, риновирусную и метапневмовирусную инфекции.
Для профилактики ОРВИ врачи рекомендуют тщательно мыть руки перед едой и после улицы, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, носить медицинские маски, не общаться с людьми, которые кашляют или чихают.
Ранее главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов попросил южноуральцев подготовиться к эпидемии гриппа. Неделю назад в области обнаружили первые в этом сезоне случаи свиного и гонконгского гриппа.
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