Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 10:01

Машины в кювете, одна опрокинулась: под Челябинском случилось смертельное ДТП

Две машины вылетели в кювет под Челябинском, погиб водитель
Елена КОЛЧИНА
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП произошло днем 30 ноября на Восточном обходе Челябинска, на территории Копейского городского округа.

По предварительным данным, 39-летний водитель Audi выезжал со второстепенной докрои на главную. Он не уступил двигавшейся мимо LADA Kalina.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Автомобили столкнулись и вылетели за пределы трассы, один из ни опрокинулся.

— В результате ДТП 50-летний водитель LADA в от полученных травм скончался в больнице, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. — Водитель автомобиля Audi получил телесные повреждения.

Напомним, в Челябинске на крупном перекрестке столкнулись сразу четыре машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru