Машины в кювете, одна опрокинулась: под Челябинском случилось смертельное ДТП

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП произошло днем 30 ноября на Восточном обходе Челябинска, на территории Копейского городского округа.

По предварительным данным, 39-летний водитель Audi выезжал со второстепенной докрои на главную. Он не уступил двигавшейся мимо LADA Kalina.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Автомобили столкнулись и вылетели за пределы трассы, один из ни опрокинулся.

— В результате ДТП 50-летний водитель LADA в от полученных травм скончался в больнице, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. — Водитель автомобиля Audi получил телесные повреждения.

Напомним, в Челябинске на крупном перекрестке столкнулись сразу четыре машины.

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